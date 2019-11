‘Mostra a Pasta’ promove evento reunindo criativos negros

Com o intuito de promover mudanças no mercado, o projeto ‘Mostra a Pasta’ se uniu com o grupo Publicitários Negros para um evento especial agora em novembro – mês em que é celebrado o Dia da Consciência Negra – reunindo somente publicitários negros. Na tarde do próximo sábado, dia 23/11, profissionais negros que atuam no mercado em cargos de destaque estarao na agência Purple Cow para compartilhar experiências, histórias, dicas e aprimorar o portfólio de criativos negros, sejam jovens em início de carreira ou estudantes que desejam ingressar no mercado publicitário. Cerca de 35 jovens terao a oportunidade de mostrar seus trabalhos. As inscriçoes podem ser feitas até amanhã, dia 19, nesse link.

