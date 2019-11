Viu essa? Enem corrige comercial memorável das Casas Pernambucanas

“Nao adianta bater, eu nao deixo você entrar. As Casas Pernambucanas é que vao aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores eu vou comprar… nas Casas Pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar.” O clássico jingle, criado por Heitor Carillo em 1962 para as casas Pernambucanas, foi um dos destaques da prova de Física do Enem 2019, aplicada nesse domingo, 10. De acordo com a questao, “apesar de memorável, o jingle, que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisao ilustrado por um desenho animado“, continha incorreçoes a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. ;-) “Do ponto de vista da termodinâmica, com a abertura da porta, o frio nao entra em casa, mas é o calor que sai“, explica Danilo Capelari, assessor pedagógico do Sistema Positivo de Ensino na área de Física. Assim, está errado dizer que alguém nao vai deixar o frio entrar. O cobertor segue o mesmo conceito. “Ele funciona como um isolante térmico, evitando que haja a troca de calor entre nós e o meio. Para que o cobertor fosse capaz de nos aquecer, ele deveria ser uma fonte de energia térmica em potencial, mas nao é“. Para que o jingle fosse cientificamente correto, o professor sugere a seguinte letra: “Nao adianta bater, eu nao deixo o calor sair. As Casas Pernambucanas nao vao deixar o meu lar esfriar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores eu vou comprar… nas Casas Pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar“. ;-)

