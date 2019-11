Web Summit 2019 | Entrevista foguete com o Head de Tecnologia/CTO da Africa

Nestes grandes eventos, quando a gente menos espera, acaba por sentar na única cadeira vaga de um auditório superlotado, bem ao lado do Head de Tecnologia/CTO da Africa. Foi dessa maneira que encontrei o Fábio Palma. Depois das apresentaçoes formais, continuamos a conversa nos rápidos intervalos entre um palestrante e outro, no 1º dia do Web Summit. A conversa nao terminou ali e continuou nessa rápida entrevista, feita online, com 7 respostas e 1 emoji. Palavras, símbolos e tecnologia – o ambiente ideal. Quer coisa melhor para contar novas histórias e criar novas ideias?

“Todo criativo deveria ir ao Web Summit uma vez, bem como todo engenheiro deveria ir ao Cannes Lions”, avisa Fábio Palma.

Engenheiro eletrônico com especializaçao em computaçao, formado pela Escola de Engenharia Mauá. Atua no mercado de publicidade há mais de 15 anos entregando soluçoes de alta tecnologia a diferentes empresas e negócios. Foi fundador e CEO da BIZSYS, uma das principais empresas de inovaçao e tecnologia focada em propaganda com atuaçao global e cerca de 15 anos de mercado. Em seu portfólio, acumula 19 Cannes Lions, 5 Clios, sendo 1 GP, entre outros.

Fábio é hoje Head de Tecnologia/CTO da Africa e responsável por liderar a evoluçao dos processos de inovaçao e tecnologia na agência, incluindo a criaçao de soluçoes de software, big data e inteligência artificial para projetos e clientes da casa.

O que um profissional da área tecnológica tem para contribuir numa agência de comunicaçao/publicidade?

A publicidade como um movimento de mao única está acabando, se é que nao acabou. No seu lugar surge a comunicaçao com inúmeros pontos de contatos de mao dupla. As marcas conversam diretamente com seus consumidores em diversos canais. Esses pontos sao pautados e respiram tecnologia. Profissionais de tecnologia sao parte do core de uma agência.

Como você vê os atuais profissionais dos dept. criativos. O que têm e o que falta?

Eu gosto muito da analogia do arquiteto e do engenheiro. O papel da criaçao é exceder os limites da imaginaçao e sempre mirar para o limite, tal qual o arquiteto. Niemeyer desenhava croquis fantásticos, mas alguém tinha que calcular, transformar a ideia em fórmulas matemáticas e colocar o prédio de pé. No caso de Brasília foi em grande parte Joaquim Cardozo. Tal qual a parceria de Niemeyer e Cardozo, na comunicaçao a criaçao anda de maos dadas com a tecnologia. O resultado sao experiências fantásticas para os consumidores e as marcas.

No futuro próximo que trabalhos uma agência de comunicaçao poderá oferecer? Anúncios ou startups? Marcas ou produtos completos?

A agência de comunicaçao é um celeiro de inovaçao, buscando soluçoes para problemas e oportunidades. Nao há limites para as entregas de uma equipe de ponta que une criaçao, storytelling e tecnologia.

Existe uma linguagem própria no mundo tecnológico?

Estamos próximos a um momento que o mundo online se mistura com o real. Acho que os termos de tecnologia estao cada vez mais inseridos no dia a dia, mesmo de quem nao é da área.

Cannes Lions ou Web Summit? Qual evento você escolheria participar primeiro?

Os 2 eventos se completam: a criaçao com a tecnologia. Todo criativo deveria ir ao Web Summit uma vez, bem como todo engenheiro deveria ir ao Cannes Lions.

O que você leva de mais interessante desse Web Summit?

A colisao entre startups e suas ideias inovadoras com o mundo corporativo. Um cenário de grandes oportunidades que está mudando a forma como os negócios sao conduzidos e como produtos e serviços estao sendo pensados para o consumidor.

Para terminar, qual o seu emoji preferido?

🚀

Foto: Rodrigo Pirim/Africa

publicidade publicidade