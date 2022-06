Museu do Tesouro Real – a nova casa das joias da Coroa portuguesa

Mais um museu em Lisboa – o Museu do Tesouro Real, inaugurado em uma das alas do Palácio Nacional da Ajuda, outrora morada dos últimos reis de Portugal. Mas ninguém precisa ter pressa para visitar as joias da Coroa e a brilhante técnica da ourivesaria real portuguesa. Afinal, essa majestosa obra, entre idas e vindas, levou 226 anos para ser finalizada e oferecida ao público. O projeto na sua totalidade tem um valor de investimento de 31 milhoes de euros.

“O acervo único no mundo é constituído por raras e valiosas joias, insígnias e condecoraçoes, moedas e peças de ourivesaria civil e religiosa, como é exemplo a coroa, a laça de esmeraldas de D. Mariana, aquela que se pensa ser a 2ª maior pepita de ouro do mundo ou a caixa de tabaco encomendada por D. José ao ourives do Rei da França, no séc. XVIII, e que a amante de Luís XV nao queria deixar sair de Paris”, diz o release da visita. Descriçao que acende a imaginaçao dos visitantes e representa o quanto estes símbolos de poder e objetos pessoais fazem parte da história de Portugal.

O espólio com mais de 1000 peças do Museu do Tesouro Real está instalado em uma das maiores caixas-fortes do mundo, com 3 pisos, sofisticados equipamentos de segurança e videovigilância, 2 enormes portas blindadas de 5 toneladas, vitrines com controle de temperatura e umidade e vidros à prova de bala. Outros tempos, segurança máxima!

Lá dentro, o silêncio impera… Testemunhas oculares do luxo desse tesouro, os visitantes embarcam por mares nunca dantes navegados, onde o ouro e diamantes do Brasil fazem parte das deslumbrantes peças do tempo do Império no país. Os reis (D. João VI e D. Pedro II) estao lá nos quadros pintados e modernamente iluminados, vestidos com seus mantos e roupas bordadas a ouro. Capas, espadas e até um jogo de malas de couro, belíssimas, onde guardaram grande parte dos seus pertences ao atravessarem o Atlântico de volta para o Reino de Portugal também chamam a atençao.

A inauguraçao foi na semana passada com a presença do Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, o Primeiro Ministro, António Costa, além de outras autoridades. O Museu do Tesouro Real já está aberto ao público. Vale a visita e, na saída, nao esqueça de dar um Viva à República!

publicidade publicidade