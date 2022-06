Esses tênis ‘destruídos’ estao à venda – foram usados por moradores de rua

Recentemente, a marca de luxo francesa Balenciaga lançou a coleçao ‘Paris Sneaker’, composta de 100 pares de tênis com aspecto destruído que chegam a custar USD 1850. Inspirado nessa campanha, e querendo atrair a atençao para uma causa séria e importante, o Salvation Army (Exército da Salvaçao) lançou sua própria coleçao de tênis velhos – nesse caso, gastos à exaustao de verdade, já que foram usados durante meses (ou anos) por moradores de rua. Os calçados estao à venda de verdade, no https://trulydestroyed.com, e todo o dinheiro arrecadado vai para o Exército da Salvaçao da Holanda. A criaçao é da agência Cloudfactory, com fotografia de Carli Hermès.

