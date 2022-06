70 anos de reinado da Rainha Elizabeth – a imagem de um ícone em 1’47”

Sou de uma geraçao de brasileiras em que o nome Elizabeth era comum. Tenho uma amiga Elizabeth e uma prima Beth que levo comigo pela vida. Liz foi um dos pseudônimos que escolhi ao assinar alguns textos que nunca tirei da gaveta. Talvez por isso tenho alguma simpatia pela rainha Elizabeth e por sua história de vida. Com um olhar profissional, sempre prestei atençao no cuidado com que a sua imagem foi e continua a ser tratada pelas equipes que a acompanham. Um dos resultados está aí nesta peça em sua homenagem, iluminando com humor e sem preconceitos os seus 70 anos de reinado. Um ícone do nosso tempo.

👑 For 70 years The Queen has been at the centre of our culture, much imitated, but never bettered. In today’s video, we look at the face which has launched ships, adorned billions of coins and bank notes, inspired works of art and more … #platinumjubilee pic.twitter.com/ic77nIn8nM

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 4, 2022