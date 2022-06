O Leigo e a Nutricionista, um podcast para comer e beber

O que pode acontecer num bate papo entre um jornalista completamente leigo em assuntos de nutriçao, com uma vida alimentar totalmente desregrada, e uma nutricionista de sucesso, que se dedica a melhorar a qualidade de vida alimentar de seus pacientes? O resultado virou um podcast que estreou com o seu piloto nessa 2ª feira (23), no Spotify, um dia perfeito para tentar mudar os hábitos e começar a se alimentar melhor. Daniel Oiticica, o Leigo, 45 anos, é daqueles que nao vivem sem sua latinha diária de refrigerante, seu cigarrinho pra relaxar e muita junk food. Tanara Ferreira, a Nutricionista, conhece tudo sobre alimentaçao saudável e sabe como ninguém o que faz bem e o que faz mal para a saúde, sem ser restritiva em excesso. O Leigo e a Nutricionista, toda segunda, no Spotify. O piloto vc confere logo abaixo.

