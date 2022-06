ABRADi lança Guia de Valores de Produtos e Serviços Digitais

Está no ar o Guia de Valores de Produtos e Serviços Digitais da ABRADi (Associaçao Brasileira dos Agentes Digitais). O material foi lançado em evento ocorrido em Brasília, nessa 3ª feira, 24 de maio. O guia vinha sendo desenvolvido desde 2019 e abrange os descritivos e valores de mais de 140 produtos de comunicaçao digital de 9 áreas de atuaçao. Foi elaborado com a participaçao de lideranças da entidade e, na sua fase de precificaçao, contou com a atuaçao de cerca de 100 associados que colaboraram com a definiçao de valores de cada produto ou serviço. A validade estatística da informaçao foi trabalhada pelo parceiro da entidade, o Instituto de Pesquisa Opiniao. O guia é exclusivo para os associados ABRADi e pode ser acessado nessa área restrita. Órgaos públicos e contratantes que quiserem acessar o conteúdo deverao solicitar à associaçao, que atenderá os casos individualmente.

