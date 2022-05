Rock in Rio Lisboa poe a gastronomia e a alimentaçao sustentável no cardápio de atraçoes

Hamburger de vitela com cebola caramelizada combina com Rock in Rio Lisboa? E uma sopa fria de beterraba com amêndoas crocantes? Vai um wrap de polvo com batata-doce e coentros? Ou prefere um caldo de peixe com grao-de-bico na panelinha? E a sobremesa, pode ser? Essas e outras delícias também vao estar no novo espaço ‘Continente Chef’s Garden’ – o novo espaço da Cidade do Rock – para serem consumidas e saboreadas pelo público com menus assinados por chefs portugueses em um espaço com 400 lugares sentados, com música, entretenimento e alimentaçao.

Na apresentaçao de ontem para a imprensa e convidados, a Vice-Presidente executiva do Rock in Rio, Roberta Medina, afirmou que “o Rock in Rio é a prova de como a música e o entretenimento podem – e devem – estar ao serviço de temas relevantes para a construçao de um mundo melhor. É por isso que no Continente Chef’s Garden juntamos os maiores nomes da gastronomia em Portugal, trazemos receitas com dicas e sugestoes de hábitos alimentares mais sustentáveis”. O festival vai também incentivar o uso de produtos nacionais e a contrataçao de fornecedores locais, promovendo o uso de produtos sazonais.

Os chefs Justa Nobre, Miguel Castro e Silva, Noélia Jerónimo e Vítor Sobral sao os responsáveis pelos menus e, várias vezes por dia, conversas com o público e convidados especiais vao ter lugar nessa mesa especial onde a gastronomia, a alimentaçao e a sustentabilidade vao estar em foco, sob o comando do Chef Ljubomir Stanisic.

O Continente (rede de supermercados) é o parceiro principal do Chef’s Garden. “O Rock in Rio Lisboa 2022 marca o regresso do Continente ao apoio dos grandes festivais de música. Queremos estar onde estao os nossos clientes. Temos uma oportunidade para transformar a nossa ambiçao em açoes concretas, em impacto, e esta é uma ambiçao que nao se esgota”, declarou o responsável pela marca Continente também presente, Tiago Soeiro.

Para terminar essa notícia em grande, nao é só no festival que as duas marcas se uniram. Com os chefs convidados assinaram um documento reforçando o compromisso do Rock in Rio Lisboa em se tornar um evento Zero Desperdício Alimentar até 2030. O movimento Unidos Contra o Desperdício tem o alto patrocínio do Presidente da República de Portugal e conta com o apoio do Secretário-Geral da ONU.

A 9ª ediçao do Rock in Rio Lisboa será realizada nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022. Quem vai? Eu vou!

