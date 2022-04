Nao esqueceram nada? Cartaz de ‘The Northman’ foi publicado sem o título

Se a intençao era gerar buzz, funcionou. Em uma estaçao do metrô de Nova Iorque, o cartaz do filme ‘The Northman’, que estreia este mês, aparece sem o título. No Twitter, a especulaçao – gafe ou estratégia de marketing? Quem compartilhou a imagem nas redes sociais foi o historiador e crítico cultural Isaac Butler. “Se esse ‘erro’ foi intencional, está funcionando. Nunca tinha ouvido falar até essa manhã, depois de ver 3 tuites como esse”, disse alguém. “Meia dúzia de pessoas nas mídias sociais discutindo o pôster vs milhares (milhoes?) de pessoas passando pelos cartazes sem fazer ideia do nome do filme. Claro, foi uma jogada de marketing genial”, ironizou outro. Talvez nem uma coisa nem outra – “Isso nao é o anúncio de um filme. Estamos recebendo a ordem de conquistar nossos destinos nos cinemas em 22 de abril. Nada mais”, sugeriu outro alguém, em referência à chamada ‘Conquer your fate’. ;-) Via Diet Prada.

“So you got that poster ready for The Northman?”

“Yeah, chief! We already printed it and put it in subways all over New York!”

“You made sure the title was on it, right?”

“Uhhhhhhhh….” pic.twitter.com/stFRzeR2Sw

— Isaac Butler (@parabasis) April 4, 2022