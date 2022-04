Tomada de posse | Governo de Portugal tem 17 ministros e 9 sao mulheres

O novo Governo socialista tomou posse hoje em Portugal. O primeiro-ministro, António Costa, vai exercer o seu 3º mandato com os votos dos portugueses que o elegeram com maioria absoluta de votos. Dois meses depois das eleiçoes, na cerimônia desse dia 30 de março, o Executivo também tomou posse com seus 17 ministros e 38 secretários de Estado escolhidos pelo primeiro-ministro para essa nova legislatura onde as mulheres sao maioria. Sao 9 mulheres entre os 17 ministros que irao exercer os seus mandatos para os próximos 4 anos.

Nessa mesma ocasiao, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou sobre o que entende serem os desafios do novo Governo, sobre o papel enquanto Presidente da República e sobre a oposiçao. Essa tarde no Palácio da Ajuda, em Lisboa, houve motivos de sobra para celebrar a República e comemorar mais um dia de democracia em Portugal.

