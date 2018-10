No Brasil, HBO ‘pula’ programa de John Oliver com críticas a Bolsonaro

Saiu n’O Globo – “Sucesso na TV americana, o talk-show com o comediante John Oliver, ‘Last Week Tonight’, tem espectadores no mundo inteiro através do canal HBO e da internet. No episódio exibido no dia 7 de outubro nos EUA, o programa teve como tema as eleiçoes presidenciais brasileiras, com Oliver fazendo críticas ao candidato do PSL, Jair Bolsonaro, e outras à campanha eleitoral do PT. Porém, o programa nao foi exibido no Brasil e nao entrou na lista dos episódios no site da HBO Go. Procurada pela reportagem, a HBO Brasil ainda nao se manifestou sobre o ocorrido.” O veículo observa que, no dia 08, data em que o programa (episódio 25) deveria ter sido exibido no Brasil, a HBO reprisou o episódio anterior – na semana seguinte, exibiu o episódio 26. No HBO Go, plataforma de streaming do canal, o programa nao foi disponibilizado até o momento – após o episódio 24 do programa, o catálogo oferece diretamente o episódio 26, pulando a ediçao dedicada às eleiçoes brasileiras.

