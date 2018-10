Twitter terá páginas dedicadas a conversas sobre programas de TV no Brasil

A partir dessa 3ª feira, dia 23, os usuários do Twitter podem encontrar mais facilmente as conversas sobre programas de TV com grande repercussao na plataforma. A exemplo do que foi feito na Copa do Mundo e está ocorrendo durante as eleiçoes, o Twitter criou um ambiente específico para reunir conversas a respeito de atraçoes televisivas. Cada programa contará com uma página própria, que será disponibilizada de 30 minutos antes de a atraçao ser exibida na TV linear até 30 minutos após o término da transmissao. Chamadas com os links para as páginas poderao ser visualizadas na aba ‘Explorar’ – logo na parte de cima ou na sessao ‘O que está acontecendo’ – ou ainda no topo da página inicial do Twitter, de acordo com o interesse do usuário pelo tema. ‘A Fazenda’, ‘Dancing Brasil’, ‘De Férias Com o Ex’, ‘Domingao do Faustao’, ‘Fantástico’, ‘Globo Esporte’, ‘Jornal Nacional’, ‘MasterChef: Profissionais’, ‘Segundo Sol’, ‘TVZ’ e ‘Vídeo Show’ sao os 1os programas que contarao com tuites reunidos em um só lugar.

