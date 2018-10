Folha informa – pediu à PF para investigar ameaças a profissionais

Saiu na Folha na noite desta 3ª feira – “A Folha entrou com uma representaçao no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta terça-feira (23) solicitando à Polícia Federal que instaure inquérito para apurar ameaças contra uma jornalista e um diretor da empresa. Os ataques começaram após a publicaçao da reportagem ‘Empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp‘, na quinta-feira (18). O jornal considera haver indícios de uma açao orquestrada com tentativa de constranger a liberdade de imprensa.” E segue – leia na íntegra aqui.

