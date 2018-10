White Walkers, de Game of Thrones, usam Chromebook do Google – veja isso

Para divulgar seu novo Chromebook, o Google fez uma parceria com a HBO. Através de uma apresentaçao com slides criada pelo Rei da Noite – o líder dos White Walkers em ‘Game of Thrones‘ -, o novo comercial do notebook mostra como ele pode ser eficiente até para organizar um exército de caminhantes brancos. ;-) Via DesignTAXI.

