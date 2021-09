Nos EUA, carro funerário recomenda – “nao se vacine”

No estado da Carolina do Norte, onde os casos de COVID estao em alta, um caminhao circulou pelas ruas de Charlotte trazendo a seguinte mensagem – “Nao se vacine“. O site que aparece no anúncio é de uma funerária fictícia, e tem apenas duas frases – “Vacine-se agora. Caso contrário, vejo vc em breve.” Além disso, um link para um centro médico onde as pessoas podem se vacinar. O outdoor ambulante foi ideia da agência Boone Oakley. Na Carolina do Norte, 49% da populaçao vacinável recebeu as 2 doses da vacina contra a COVID. Via Insider.

