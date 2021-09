Covid-19 | Portugal sem máscara é líder na vacinaçao mundial

Ainda a vacina mas essa notícia nao poderia passar em branco. Pelo contrário, deve ser escrita em caixa alta, como um grito para saudar os que estiveram envolvidos nesta 1ª vitória contra a pandemia no país: A POPULAÇAO PORTUGUESA É A QUE REGISTRA A TAXA MAIS ELEVADA DE VACINAÇAO COMPLETA CONTRA A COVID-19 A NÍVEL MUNDIAL. Com mais de 81% da populaçao vacinada, o país assumiu a liderança, ultrapassando Malta (80,9%) e os Emirados Árabes Unidos (78,80%). Os dados estao no site de estatísticas Our World in Data. Um feito que indica que há esperança para todos aqueles que acreditam no poder da ciência e um sinal, embora ainda longínquo, que melhores dias virao para toda a humanidade.

