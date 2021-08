Covid-19 | Portugal com 70% de vacinados passa para uma nova fase

Boas notícias do lado de cá do Atlântico estao a marcar as conversas nas esplanadas ensolaradas desse ameno verao lisboeta. Essa 2ª feira, 23 de agosto, foi o 1° dia para por em prática a 2ª etapa do plano de

desconfinamento apresentado pelo Governo de Portugal na semana passada. Com 70% da populaçao já vacinada com as 2 doses contra a Covid-19 e mais cedo do que o previsto pelas autoridades competentes, o país passa para uma nova fase – do estado de calamidade para o estado de contingência. Palavra forte que ainda indica aquela máxima de que todo o cuidado é pouco.

Novas medidas (ver quadro) já estao sendo adotadas pela populaçao. As lojas, supermercados e shoppings aumentaram o número de pessoas nos seus espaços, táxis e outros transportes sem limite de ocupaçao, exigência feita apenas para os clientes na parte interna dos restaurantes. No serviço público nao será mais necessário fazer marcaçao prévia.

Para quem está de passagem, turistas ou para quem ainda quer aproveitar o final das férias, a apresentaçao do certificado de vacinaçao continua a ser necessário para entrar nos hotéis e na parte interna dos restaurantes nos finais de semana.

No capítulo máscaras nas ruas, a atual lei sobre o uso do equipamento de proteçao continua até o dia 12 de setembro e a liberaçao só poderá ser feita com aprovaçao da Assembleia da República. Até lá!

