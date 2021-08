Viu isso? Essas camisetas vêm com espaço para o cartao de vacinaçao

Uma nova linha de camisetas e acessórios criada pela agência Callen, de Austin, no Texas, traz bolsos transparentes, destacáveis, para colocar o cartao de vacinaçao – veja abaixo. A coleçao foi batizada de ‘Immunity Market‘. Segundo Craig Allen, fundador da agência, a ideia surgiu porque “notamos uma tendência entre as pessoas vacinadas de querer provar para os outros que estao vacinadas, a ponto de pendurar seus cartoes de vacinaçao em cordoes ao redor do pescoço em Nova Iorque“. Via AdAge.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Immunity Market (@immunitymarket)

publicidade publicidade