Novos bebedouros em Lisboa – sinal verde para o ambiente

De acordo com a secular tradiçao portuguesa e europeia de ter fontes e bebedouros a serviço de seus habitantes, Lisboa acaba de inaugurar na Av. da Liberdade, bem perto da chamada Baixa Pombalina, um novo bebedouro com espaço para nao só matar a sede dos que por ali passam, como também para encher garrafas e até mesmo dar de beber aos animais de estimaçao. Esse é o 1º de uma série de 200 novos pontos de água pura e de qualidade que até 2021 vao estar espalhados pela cidade.

Desde 1 de janeiro de 2020 que a capital portuguesa foi escolhida como Capital Verde Europeia. Entre as muitas festas e atividades programadas para celebrar o ambiente, Lisboa vai passar o 1º ano dessa nova década a alertar o país e a Europa para a emergência climática e as novas políticas públicas e particulares que podem servir de exemplo para o mundo.

Uma delas foi lançada nessa 3ª feira. Cerca de 50 empresas e outras organizaçoes assinaram o Pacto Português para os Plásticos – um compromisso que visa atingir 100% de plásticos recicláveis nas embalagens até 2025, entre outras metas. Os responsáveis pelo pacto querem também chegar a 2025 com todo o plástico novo fabricado a incorporar 30% do reciclado e com 70% das embalagens usadas a serem feitas com plástico reciclado. “Um compromisso que envolve toda a fileira, desde a produçao até a distribuiçao”, declarou à Lusa o presidente de uma das associaçoes envolvidas no projeto.

Por sua vez, a associaçao ambientalista portuguesa ZERO fez um alerta que virou capa do jornal Publico – “Portugal só reciclou 12% do plástico dos resíduos urbanos” em 2018, ou seja, só 72 mil toneladas de um total de 600 mil foram recicladas, segundo a Agência Portuguesa do Ambiente. | Fotos: Instagram Câmara de Lisboa

