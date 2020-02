Back to the Bar | Bacardi leva colaboradores aos bares

Com o objetivo de trazer o consumidor para o centro do seu negócio, a Bacardi, empresa de bebidas destiladas, realiza nesta 5ª feira o “Back to the Bar“, um evento global que incentiva a aproximaçao de seus colaboradores aos consumidores. A iniciativa, que já está na sua 3ª ediçao, reúne 7 mil colaboradores para visitar bares em mais de 100 cidades – nessa experiência a intençao é descobrir os hábitos e comportamentos dos consumidores e as últimas tendências do mercado. No Brasil, 52 pessoas participarao do Back to the Bar e as visitas acontecerao em bares em Sao Paulo, Rio, Pernambuco e Santa Catarina.

