Viu essa? Oscar Schmidt virou Rocky Balboa, Forrest Gump, Cisne Negro e vilao do X-Men

Em campanha para o Telecine, Oscar Schmidt entra em cena com uniformes diferentes dos habituais – no comercial, o astro do basquete brasileiro se transforma em personagens marcantes do cinema. Em uma sequência inusitada, Oscar se transforma na personagem da atriz Natalie Portman na emocionante cena de ballet de “Cisne Negro”. O atleta também interpreta o vilao dos X-Men, Magneto, com capacete e uma longa capa feita especialmente para ele, que tem 2,05 metros de altura. Rocky Balboa e Forrest Gump também estao entre as referências clássicas do vídeo. A campanha tem roteiro da SOKO e produçao da Cosmo Cisne.

