Pela 1ª vez, campanha portuguesa ganha capa do Epica Awards Book

Por trás dos traços finos e delicados da ilustraçao de capa dessa tradicional ediçao anual, que reúne todo trabalho premiado em 2019, encontram-se pequenas manchas que mais parecem toques de maquiagem, imperceptíveis para quem ainda nao prestou atençao no que está exposto no conjunto de peças que compoe essa campanha sobre a violência doméstica.

“Desculpas” é o seu nome e foi criada pela agência Coming Soon para a marca de calçados Josefinas. O Epica Awards é o único prêmio criativo global julgado exclusivamente por jornalistas e, por isso, é considerado um dos mais independentes e imparciais no circuito dos festivais de publicidade. Blue Bus, a propósito, faz parte do júri. “É uma grande honra, especialmente para uma agência tao nova (…). Estar na capa desse livro é um sonho tornado realidade”, explica um dos criadores da campanha e fundador da agência em 2018, Pedro Bexiga. Por sua vez, Marcelo Lourenço, que também participou da campanha, comenta que “sem a confiança de nossas clientes nada disso teria acontecido (…)” e termina fazendo um elogio ao talento de Jacqueline Bisset, a artista responsável “pelas incríveis ilustraçoes”.

Só para deixar registrado, em Portugal, desde o início de 2019, 35 pessoas morreram vítimas de violência doméstica – 26 eram mulheres -, números mais elevados do que os registrados em 2018. Desde 2004 foram assassinadas 532 mulheres por seus companheiros ou familiares.

