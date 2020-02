Burger King exibe Whopper mofado, mostra a “beleza” da comida sem conservantes ;-)

Para anunciar que está abrindo mao dos conservantes artificiais em seus sanduíches, o Burger King exibe, com orgulho, um Whopper mofado. A campanha mostra a deterioraçao de um hambúrguer ao longo de 1 mês. “A ideia é que a beleza da comida de verdade é que ela fica feia”, diz o br Fernando Machado, CMO da empresa. O vídeo que vc confere acima é embalado pela música “What a Difference a Day Makes”, na voz de Aretha Franklin. A criaçao é um esforço conjunto da agência sueca INGO, da David Miami e da Publicis. O BK já eliminou os conservantes artificiais do Whopper na maioria dos países europeus e pretende eliminá-los completamente de todos os seus restaurantes nos EUA até o final deste ano. Via Creativity.

