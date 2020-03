Brexit – o vírus da imigraçao ataca também os portugueses

Nao é só o novo coronavírus que anda preocupando a Europa e os portugueses. Um pode ser letal e, felizmente, até agora só 1 cidadao português contraiu a doença no navio japonês onde trabalhava. Hoje, está sendo tratado em um hospital no Japao. O outro, o vírus do Brexit, ameaça a aparente tranquilidade dos que já estavam acostumados com o ir e vir para o Reino Unido. Novas regras acabam de ser anunciadas para a imigraçao pós-Brexit, dificultando a vida dos cidadaos da Uniao Europeia e impondo requisitos, como falar inglês, qualificaçoes e um salário mínimo de 25.600 libras (30.800 euros). “A partir de janeiro do próximo ano, o Reino Unido será soberano em termos de política migratória”, declarou à Lusa o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, e disse mais – “mesmo que essas regras nao tenham o acordo da Uniao Europeia e dos outros Estados-membros, foi para isso que o Reino Unido fez o Brexit”, avisou.

Um rigoroso sistema de pontos foi criado baseado no já existente para os candidatos de países de fora da UE e, agora, passa a afetar a todos. Nao haverá limite de entrada para pessoas que apresentem níveis altos de competência em áreas como a investigaçao científica e tecnológica e esse mesmo sistema veda a entrada aos imigrantes nao qualificados – por exemplo, empregados de mesa ou pessoas que façam limpezas. Lembrando que com a promessa de reduçao da imigraçao, o atual primeiro ministro, Boris Johnson, ganhou mais um mandato em dezembro de 2019. Para nao haver maiores dúvidas, o ministro português garantiu que Portugal nao só nao pretende adotar nenhum tipo de retaliaçao à política migratória do Reino Unido como nao o recomenda a nenhum dos outros Estados-membros da Uniao Europeia. “Nao nos podemos esquecer que o Reino Unido é o primeiro mercado de turismo de Portugal”, portanto “temos todo o interesse em tratar bem os britânicos”, referiu.

O vírus da discriminaçao anda por toda a parte, mas, infelizmente, a vacina ainda nao foi descoberta…

