Coronavírus em Portugal – o aviso do 1º Ministro, 2 casos confirmados e 1 escritor infectado

Atençao máxima no país depois dos 2 casos positivos, na cidade do Porto. O de um homem de 60 anos infectado, que recentemente esteve na Itália, e o outro, um homem de 33 anos, com ligaçoes à Valença, na Espanha. Ambos os casos foram identificados nesse domingo.

“Se corremos todos para um centro de saúde ou um hospital arriscamos, se formos portadores, a estar a transmitir involuntariamente (o coronavírus covid 19) a outros, ou a sermos contaminados por outros que eventualmente estejam infectados (…) temos de estar conscientes do risco, mas manter a clama e a serenidade”, recomendou o primeiro-ministro, António Costa, aos ser questionado, destacando a sua confiança na qualidade do Sistema de Saúde de Portugal – “a linha Saúde 24 tem de ser a porta de entrada para todos os casos”, afirmou.

Outro caso que está a preocupar é o pedido das autoridades de saúde para os que estiveram em contato com o escritor chileno Luís Sepúlveda, que esteve na cidade da Póvoa do Varzim no evento Corrente d’Escritas, para contatarem a linha Saúde 24 (tel 808 24 24 24). Neste momento estao a proceder uma investigaçao epidemiológica. Luís Sepúlveda está infectado com o novo coronavírus mas já voltou para Madri, onde vive e está sob tratamento.

Algumas medidas estao sendo tomadas relativas ao movimento nos aeroportos, atendimento nos hospitais e outros planos de contingência. No mais, “consciência de risco, serenidade e Linha Saúde 24”, nas palavras do 1º ministro.

