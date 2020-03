Para o Dia Internacional da Mulher, Hershey’s virou ‘HerShe’

Em campanha para o Dia Internacional da Mulher, a Hershey’s decidiu iluminar as palavras ‘Her‘ e ‘She‘ (pronomes em inglês que significam ‘dela’ e ‘ela’) presentes no nome da marca. Esse foi o ponto de partida para promover e valorizar o talento feminino. Batizada de ‘HerShe’, a campanha transforma a embalagem da barra de chocolate ao leite em uma galeria de divulgaçao do trabalho de musicistas, cantoras, ilustradoras, poetisas, escritoras e várias outras mulheres talentosas. Cada área de atuaçao recebeu um layout especial, totalizando 6 embalagens diferentes, distribuídas em 30 mil barras do chocolate. As artistas Ana Flávia, Bruna Mendez, Camila Lordelo, Alessandra Lemos, Luiza Mussnich e Yzalú sao as protagonistas da açao. A criaçao é da BETC/Havas.

