GloboNews terá sinal aberto para informar sobre COVID-19

Com a chegada do COVID-19 ao Brasil e a expansao da pandemia, a GloboNews avisa que deixará seu sinal aberto pelas próximas 2 semanas para prestar serviço à populaçao com as últimas notícias sobre o coronavírus. A decisao foi tomada “levando em conta a necessidade de o público estar sempre atualizado“, diz o canal, lembrando de suas “mais de 17 horas ao vivo diariamente e 2.500 profissionais ligados à atividade jornalística“. A cobertura completa dos fatos e notícias estará disponível nas plataformas online da TV por assinatura, no Globosat Play e no G1.

