Mais jornalismo, novelas paralisadas – Globo anuncia mudanças em funçao do COVID-19

Devido à pandemia do coronavírus, a Globo avisa que, “levando em conta a segurança das suas equipes e este compromisso da Globo com a sociedade, várias decisoes foram tomadas e algumas delas o público verá refletidas na sua relaçao com os conteúdos de jornalismo, esporte e entretenimento, em todos os canais Globo de TV por assinatura, Globoplay e TV Globo.” No caso da TV aberta, a Globo vai aumentar muito a presença do jornalismo, chegando a 11 horas de programaçao ao vivo consecutivas, das 4:00 da manhã às 15:00. Com isso, alguns programas terao sua exibiçao suspensa. As novelas terao suas gravaçoes paralisadas, o que vai comprometer suas exibiçoes. Algumas terao seus finais antecipados e outras terao que ser interrompidas. O jornalismo continuará atuando – “porque é possível fazer jornalismo mitigando os riscos, evitando contatos físicos e redobrando medidas de higiene”, observa a emissora. “Assim como o chamado distanciamento social – evitar contato físico –, a informaçao é uma das mais poderosas armas contra o vírus.” Além disso, produçoes recentes da Globo – ‘Malhaçao: Viva a Diferença’, ‘Novo Mundo’, ’Totalmente Demais’ e ‘Fina Estampa’ – voltarao a fazer parte do dia a dia do público em uma ediçao compacta.

Confira a seguir todas as mudanças:

Na programaçao da Globo na TV aberta:

A partir dessa 3ª feira, 17, o ‘Hora 1’ entrará no ar às 4:00 e entregará para o ‘Bom Dia’ de cada regiao, que será exibido das 6:00 às 08:30. O ‘Bom Dia Brasil’ irá ao ar até as 10:00, quando vai estrear “Combate ao Coronavírus”, novo programa focado na pandemia. Ancorado de Sao Paulo pelo jornalista Márcio Gomes, o programa terá a participaçao diária de 2 especialistas no estúdio para tirar dúvidas do público. Apresentadores e repórteres de todo o Brasil e do mundo trarao as últimas informaçoes sobre o avanço da doença: dados, estatísticas e orientaçoes das autoridades públicas.

Ao meio-dia, o ‘Praça TV 1ª ediçao’ vai incorporar o tempo do ‘Globo Esporte’. As informaçoes sobre o mundo esportivo, com várias competiçoes canceladas em todo o mundo, farao parte do jornal local. Em seguida, o ‘Jornal Hoje’ também terá seu horário ampliado e entregará a programaçao para a ‘Sessao da Tarde’, cujos títulos estarao voltados às crianças e jovens. O ‘Jornal Nacional’ também será ampliado e passará a durar 50 minutos. E, ao longo do dia, flashes ao vivo trarao atualizaçoes. Com a ampliaçao do espaço dedicado à cobertura jornalística, temporariamente o ‘Mais Você’, o ‘Encontro com Fátima Bernardes’, o ‘Globo Esporte’ e o ‘Se Joga’ nao serao exibidos. ‘Malhaçao: Toda Forma de Amar’ terá seu final antecipado para o mês de abril. Após o encerramento da atual temporada, entrará no ar um compacto de ‘Malhaçao: Viva a Diferença’.

A partir do dia 30, com o fim de ‘Éramos Seis’, será exibido um compacto de ‘Novo Mundo’, novela que retrata a transformaçao do Brasil com a chegada da família real portuguesa. A trama é ambientada no período que antecede a história de ‘Nos Tempos do Imperador’, próxima novela das 6. Já ‘Salve-se Quem Puder’ ficará no ar até sábado, dia 28, quando será feita uma pausa em sua exibiçao. No dia 30 de março, estreará nesse horário uma versao compacta de ‘Totalmente Demais’. ‘Amor de Mãe’ será exibida até sábado, dia 21, quando sua 1ª fase chega ao ápice. A 2ª etapa da novela será temporariamente suspensa e, a partir de 2ª feira, dia 23, irá ao ar uma versao compacta de ‘Fina Estampa’.

No horário dos jogos da Copa do Brasil e da Libertadores, canceladas, respectivamente, pela CBF e pela Conmebol, serao exibidos filmes.



Nos canais fechados:

O público já pode consumir gratuitamente os principais canais lineares da Globo, cujos sinais estao abertos na maioria das operadoras do país. Independentemente do pacote contratado, os canais liberados sao Gloob, Gloobinho, Canal Brasil, Multishow, GNT, SporTV, SporTV 2 e SporTV 3, GNT, VIVA, Universal TV, Studio Universal, Syfy, Telecine Premium, Telecine Action, Telecine Fun, Telecine Touch, Telecine Pipoca, Telecine Cult, Megapix, Mais Globosat, BIS e OFF, além da GloboNews, que traz ao longo de todo o dia uma ampla cobertura sobre o vírus.



No Globoplay:

O Globoplay também disponibiliza a partir de hoje, 16, durante 30 dias, diversos conteúdos para nao assinantes – entre eles mais de 30 títulos infantis como’ Detetives do Prédio Azul’, ‘Escola de Gênios’, ‘Mya Go’, ‘Bob Zoom’, ’Valentins’ e ‘Dr. Calça Dimensional’. Além desses produtos, séries como ‘Shippados’ e todas as temporadas de ‘Malhaçao’ também estarao disponíveis.

A Globo avisa ainda que “traçará estratégias específicas para cada momento e divulgará de forma transparente todas as decisoes tomadas. Levando em conta sempre os interesses e as necessidades do seu público, dos seus colaboradores e dos seus parceiros comerciais.“

