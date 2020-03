EaseUS Video Editor | Expressar sua criatividade com edição de vídeos nunca foi tão fácil

Precisa editar um vídeo e não sabe por onde começar? Já trabalha com edição mas ainda não encontrou a ferramenta ideal? O EaseUS Video Editor, novidade no mercado, é um software de edição de vídeo acessível a iniciantes e profissionais. Fácil de usar e ao mesmo tempo poderoso, o EaseUS Video Editor permite que você expresse toda sua criatividade com recursos profissionais, seja qual for o conteúdo que precisa criar – tutoriais, animações, comerciais, reviews, vídeos de viagem e muito mais.

Com o EaseUS Video Editor é possível, por exemplo, cortar, dividir, mesclar, girar, acelerar ou diminuir a velocidade do vídeo, misturar faixas e gravar áudio. O software possui mais de 50 efeitos visuais e de transição para adicionar um toque profissional aos seus filmes, além de uma ampla coleção de filtros e efeitos de sobreposição. Tudo isso numa interface simples e intuitva, de fácil utilização até mesmo para quem precisa de um software editor apenas para seus vídeos do fim de semana.

Desenvolvido para uso no Windows, o software suporta todos os principais formatos de vídeo – seja ele gravado por filmadoras, câmeras digitais, webcams ou smartphones. Já o filme editado pode ser exportado para qualquer formato a ser reproduzido no iPhone, iPad, Samsung Galaxy, HTC e demais dispositivos, ou pode ser compartilhado diretamente nas redes sociais.

O EaseUS Video Editor é um produto da EaseUS, empresa com 15 anos de experiência e mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. Para fazer download da versão de teste gratuita, clique aqui.

