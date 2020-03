McDonald’s fecha restaurantes e altera logo nas redes sociais

A Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s no mundo, fecha os saloes de seus mais de 1000 restaurantes no Brasil a partir da próxima 2ª feira, 23 de março, medida que visa proteger funcionários, clientes e parceiros nesta fase de expansao da contaminaçao pelo novo coronavírus. Nesse período, os restaurantes da rede devem atender os clientes exclusivamente pelo delivery, drive-thru e, em algumas situaçoes, pedidos para viagem, inclusive em lojas de rua. Além disso, o logo oficial da marca será alterado exclusivamente em suas redes sociais por tempo indeterminado; uma ideia do Mc concretizada pela DPZ&T: “’Separados’ por um momento para estarmos sempre juntos”.

publicidade publicidade