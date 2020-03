COVID-19 | A difícil volta pra casa dos brasileiros em Portugal

Desde essa 5ª feira, 19, Portugal entrou em estado de emergência decretado pelo Governo e, até o momento, foram confirmados 1020 casos de infecçao e 6 mortes pelo COVID-19. A população do país está a seguir as duras e necessárias regras de isolamento, com empenho e atençAo especial para os maiores de 70 anos.

Também foi anunciado pelo Governo um rígido controle nas fronteiras terrestres com a Espanha – agora sAo apenas 9 pontos destinados para passagem de mercadorias e trabalhadores que tenham que se deslocar por razOes profissionais. No caso dos voos entre países da zona comunitária (UE), continua a livre circulaçAo de pessoas dentro do espaço Schengen, obedecendo as limitaçoes impostas por cada país. No caso de Portugal, hoje foi tomada mais uma decisao – na próxima semana, quem entrar no país terá que ficar em quarentena por 14 dias.

Os voos para fora da Uniao Europeia estao suspensos, exceçao feita para os países extracomunitários onde há uma forte presença das comunidades portuguesas, como Canadá, EUA, Venezuela e África do Sul, assim como as ligaçoes a todos os países de língua oficial portuguesa. No caso do Brasil, as rotas serao feitas apenas para 2 pontos: Lisboa – Rio de Janeiro e Lisboa – Sao Paulo.

Durante essa semana, centenas de brasileiros de regresso ao Brasil tiveram seus voos cancelados e muitos ainda estao encontrando dificuldades para voltar. Pediram ajuda aos Consulados e à Embaixada do Brasil e devido à urgência foi criado pelo Itamaraty um Grupo Especial de Crise sinalizando que o Ministério das Relaçoes Exteriores do Brasil está procurando resolver essa situaçao o mais breve possível. Notícias recentes avisam que a partir de hoje (20) e ao longo do final de semana (21 e 22) já foram programados voos da TAP e LATAM.

Para os passageiros que já haviam comprado seus bilhetes pela Azul, a Embaixada do Brasil em Lisboa, em coordenaçao com o Consulado e o Itamaraty, receberam da ANAC portuguesa autorizaçao para que a companhia aérea opere 4 voos suplementares Lisboa-Campinas hoje (20) e amanhã (21). Apesar dessa boa notícia, a situaçao geral ainda nao foi normalizada, e sem data para embarcar muitos aguardam no aeroporto ou em hotéis indicados pela Embaixada do Brasil o dia de voltar para casa. Que seja em breve…

