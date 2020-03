Em tempos de #COVID-19, até Bob Esponja ensina a lavar as maos

A Nickelodeon anuncia o lançamento mundial da campanha multiplataforma #GaleraUnida, uma iniciativa que apresenta os personagens e talentos mais queridos da Nick e Nick Jr. se conectando com crianças e famílias, compartilhando ideias para atividades em casa e dicas saudáveis de higiene e de como evitar o contágio do coronavírus. Entre eles Bob Esponja, que no vídeo acima aparece lavando as maos minuciosamente – até demais… A iniciativa da ViacomCBS pretende educar, conscientizar e transmitir mensagens positivas para as crianças através de vídeos originais, atividades para download e conteúdos em redes sociais. Neste período de quarentena, a Nickelodeon está com sinal aberto nas operadoras Vivo, Claro (NET), Oi, Sky e Neo TV.

