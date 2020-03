Sair de casa apenas qdo necessário e se informar pela TV sao nvs prioridades do br

A Kantar informa que está trabalhando na análise da evoluçao da pandemia do coronavírus e seus impactos no Brasil e que, periodicamente, publicará os resultados. Seguem as 1as impressoes, fruto de pesquisa com 542 respondentes entre os dias 16 e 19 de março – para 21% dos brasileiros, a saúde das crianças vem em 1º lugar, seguido pela saúde dos mais velhos (17%) e das pessoas em geral (16%). Sair somente para o necessário, como bancos e supermercados, reflete a opiniao de 74%. 67% dizem que deixaram de frequentar bares e restaurantes e 66%, shoppings e parques. Comprar alimentos saudáveis passou a ser mais importante para 27% das pessoas. Estocar alimentos básicos aparece como relevante para 20%, mesma parcela que aponta comprar remédios para gripe e resfriado como uma atitude considerada. Em relaçao à mídia, para 77% da populaçao a TV aparece como o meio mais confiável para se obter informaçoes sobre o novo coronavírus. Dentre os respondentes, 66% disseram nao saber que operadoras de TV por assinatura abriram alguns canais que antes eram exclusivos. Outros 60% nao sabem que existe aplicativo com informaçoes sobre o coronavírus. Já a grande maioria (93%) disse saber que os campeonatos de futebol foram cancelados, enquanto 76% ouviram falar que museus, cinemas e teatros nao funcionarao nos próximos dias. Com mais pessoas em casa e por mais tempo, os jornalísticos tiveram alta de 17% na audiência e os programas infantis, 14%. Já em redes sociais, as conversas no Twitter sobre o novo coronavírus representaram 72% de tudo o que foi falado sobre COVID-19 no Brasil nos últimos 10 dias. Leia mais aqui.

