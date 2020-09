O tributo da Marvel ao ator Chadwick Boseman, o ‘Pantera Negra’ – já viu?

O vídeo acima é um tributo da Marvel ao ator Chadwick Boseman, que morreu na última 6ª feira, dia 28 de agosto, vítima de um câncer de cólon. A Marvel também publicou, em seu site oficial, um texto em homenagem ao ator, e seu presidente Kevin Feige divulgou o seguinte comunicado:

A morte de Chadwick é absolutamente desoladora. Ele era nosso T’Challa, nosso Pantera Negra e nosso querido amigo. Toda vez que ele pisava no set, irradiava carisma e alegria, e toda vez que ele aparecia na tela, criava algo inesquecível. Ele representou muitas pessoas incríveis em seu trabalho, e ninguém era melhor em dar vida a grandes homens. Ele era tao inteligente e gentil e poderoso e forte quanto qualquer pessoa que ele interpretou. Agora ele ocupa seu lugar junto deles como um ícone para as geraçoes. A família dos Estúdios Marvel lamenta profundamente sua perda e está de luto junto com a sua família.”