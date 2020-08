Logo do governo australiano parece o coronavírus – custou milhoes, mas foi descartado

Em julho, o governo da Austrália apresentou um novo logo inspirado em uma flor da ‘golden wattle’ – a acácia-de-ouro, árvore-símbolo do país (veja abaixo). O problema, logo percebido por muita gente, é que o logo lembra bastante a imagem do coronavírus. Quando apresentou um teaser da novidade, em dezembro do ano passado, o National Brand Council disse que o símbolo era “uma explosao otimista de positividade dourada”. ;-) A informaçao é de que o projeto de branding custou ao governo australiano nada menos do que A$ 10 milhoes, cerca de USD 7,2 milhoes. Depois da reaçao negativa frente ao pior timing imaginável, o governo federal discretamente aposentou o logo recém-criado e está trabalhando em um redesign. Via DesignTAXI.

