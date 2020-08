YOUPIX Summit, sobre indústria e economia de creators, será online e gratuito

Principal evento da América Latina sobre a indústria dos “creators“, o YOUPIX Summit chega à sua 6ª ediçao entre os dias 01 e 04 de setembro. A grande novidade para esse ano é que será totalmente online e gratuito. O tema central dessa ediçao é o impacto que a pandemia trouxe para os negócios de comunicaçao, o digital e a sociedade. Qual o papel de uma empresa líder em momentos de disrupçao e incertezas? Esse é o principal questionamento que irá permear as discussoes no YOUPIX Summit, que tem apresentaçao da VIU Hub, empresa do grupo Globo, e oferecimento de Magalu, Bradesco e Squid. Serao mais de 100 palestrantes divididos entre os 4 dias de evento, que terá apenas um “palco” para receber aulas, debates, palestras e entrevistas das 3 trilhas de conteúdo. O evento será transmitido pelo YouTube e pelo LinkedIn da YOUPIX e contará com cobertura no Twitter e Instagram da YOUPIX. Para conferir a programaçao completa, os palestrantes confirmados e fazer sua inscriçao, acesse https://youpix.com.br/youpixsummit/.

