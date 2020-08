‘Como Você Foi Parar Aí?’ | Podcast conta experiências de publicitários brs no exterior

Enquanto ainda morava no Brasil, Caio Turbiani ouvia muito sobre como trabalhar em agências no exterior era diferente. Cansado do regime brasileiro de ter que trabalhar até tarde ou entao sair às 19h e “todo mundo te olhar como se vc estivesse andando pelado dentro da agência”, o criativo decidiu entrar em contato com outros publicitários brasileiros que já tinham ido morar fora. Hoje do outro lado do oceano, trabalhando na adam&eveDDB, em Londres, Turbiani conta que recebe o mesmo tipo de contato que fazia quando ainda morava por aqui – de gente querendo saber como é a vida em agência no exterior. Foi assim que surgiu a ideia do ‘Como Você Foi Parar Aí?’, podcast em que entrevista brasileiros que trabalham em outros países e contam suas experiências por lá. Além do Spotify, o podcast está disponível no Google Cast, no Apple Podcast, no Overcast e no Castbox. Vale o play. :)

publicidade publicidade