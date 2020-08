Sem público, Lisboa recebe hoje a final da Liga dos Campeoes da Europa

Estádio da Luz, em Lisboa, recebe hoje a final da Liga dos Campeoes da Europa de 2019/20, entre Bayern Munique e Paris Saint-Germain. Para os que além dos gols gostam também de contabilizar os números, será o “11º encontro decisivo de uma prova europeia de futebol a ser realizada em Portugal“. Dessa vez, palmas para a cidade de Lisboa, porque só as arquibancadas vazias vao poder ouvir e ver o que irá acontecer no gramado. A pandemia de covid-19 obrigou a suspensao de quase todos os campeonatos e competiçoes europeias. Driblando a crise, a UEFA entao decidiu concluir uma ‘final de oito’ no estádio do Benfica. A TVI24, canal aberto, irá transmitir o jogo às 20:00 de Lisboa, 16:00 horário de Brasília. Torcedores portugueses e alguns poucos turistas franceses e alemaes que perambulam pela cidade já estao a postos, observando os cuidados necessários, para mais uma vez ver brilhar as estrelas no Estádio da Luz. Tempos estranhos esses…

