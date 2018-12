Pantone revela a cor de 2019 – ‘Living Coral’

Entre o rosa e o laranja, a cor do próximo ano tem o nome de ‘Living Coral’. Ao usar, é de bom tom lembrar que o objetivo “foi fortalecer a ligaçao com a natureza e a influência que os corais tiveram no desenvolvimento deste tom”, segundo o vice-presidente da unidade de consultoria de cor. A Pantone espera com essa cor fazer um alertar para os perigos que os ecossistemas enfrentam, principalmente nos oceanos.

