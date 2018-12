Lisboa, calceteiros e o chao que pisamos na ‘Melhor Cidade Destino do Mundo’

Muitos em todo o mundo já devem saber que Lisboa na semana passada conquistou, pela 1ª vez, o título de ‘Melhor Cidade Destino do Mundo’ do #WorldTravelAwards e, pela 2ª vez, foi considerada como ‘Melhor Destino de City Break’, prêmio que já havia conquistado em 2017 por essa mesma publicaçao voltada para o turismo internacional. Mas o que muitos ainda nao sabem é que os calceteiros – trabalhadores que fazem as calçadas de Lisboa e de muitas outras cidades em Portugal – também estao a concorrer com outros candidatos aos 2 nomes que serao escolhidos e postos em votaçao para a final do vencedor do ‘Personalidade do Ano – Prêmio Marta de La Cal’, da AIEP (Associaçao da Imprensa Estrangeira em Portugal), da qual o Blue Bus faz parte. O resultado será revelado no próximo dia 11 de dezembro na Festa de Final de Ano dos jornalistas correspondentes em Portugal. Enquanto isso, assistam ao vídeo “O chao que pisamos”, da Câmara de Lisboa, que já deu início ao processo de candidatura da calçada portuguesa a Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade (Unesco). Belo trabalho, bonita homenagem.



