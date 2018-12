Twitter Brasil revela as marcas que melhor usaram a plataforma em 2018

O Twitter divulgou nesta 2ª feira as marcas que se destacaram em boas práticas de utilizaçao da plataforma e conseguiram transmitir sua mensagem à audiência de maneira criativa. No Brasil, as eleitas deste ano foram Burger King, Bradesco, Doritos, Google, Itaipava Premium, Itaú, Magazine Luiza, McDonald’s, Oi, Samsung e Vivo. O levantamento interno do Twitter, que foi realizado em diversos mercados ao redor do mundo incluindo o Brasil, analisou campanhas em 10 categorias que consideram elementos como autenticidade, inovaçao, convergência entre online e offline, estímulo de conversas na plataforma, uso de influenciadores e criadores, posicionamento, conexao com grandes eventos e conteúdo exclusivo para o Twitter. Para cada categoria, o Twitter elencou uma marca que soube aproveitar bem as características da plataforma para trazer conteúdos de qualidade e se conectar com os consumidores – veja abaixo:



Voz de marca: Magazine Luiza



Ativaçao online para offline: McDonald’s

To afim de um “big tasty” .. — Neymar Jr (@neymarjr) 22 de fevereiro de 2011

Interaçao entre marcas: Itaú e Vivo

Uso de transmissao ao vivo: Oi

Assista à live com WhinderssON e WhinderssOFF contando as histórias mais engraçadas da galera que passou perrengues e dias de sorte por causa da internet! E aí, reconheceu a sua história? #SejaON com @whindersson! https://t.co/su3y50ZPNJ — Oi (@oi_oficial) 6 de novembro de 2018

Vídeo de 6 segundos: Itaipava Premium

Participaçao de criadores (Niche): Samsung

Tetracampeã mundial de skate, mãe e autêntica. Conheça a história de @karenjonz. Filmado #withGalaxy — Samsung Brasil (@SamsungBrasil) 27 de outubro de 2018

Posicionamento de marca: Burger King Brasil

Ativaçao de evento: Bradesco

Uma live é boa, duas são ótimas e três é algo nunca feito por aqui. #TodosNoLollaBr AO VIVO de vários locais ao mesmo tempo. Escolha onde e quem você quer assistir. — bradesco (@Bradesco) 24 de março de 2018

Momento de lançamento: Google Brasil

Foi dado o pontapé inicial! Partiu acompanhar esse jogão pela #COR0x0GRE nos TTs. pic.twitter.com/AfhYdILgCa — Google Brasil (@googlebrasil) 18 de agosto de 2018

Engajamento com fãs: Doritos

Quer ganhar 3 ingressos pro 3º dia de Lollapalooza Brasil agora? Descubra a senha de 6 dígitos do COFR3 DORITOS. Us… https://t.co/0SCwHLf1EJ — Doritos® (@doritosbrasil) 23 de março de 2018

