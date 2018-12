Essa companhia aérea quer embalar vc para presente e enviar para casa no Natal

Nesse fim de ano, a JetBlue lançou uma promoçao que vai levar os vencedores para casa no Natal, de graça – e enrolados em papel de presente. ;-) Os interessados só precisavam escolher o voo de sua preferência, o papel de presente que melhor combinasse com seu estilo e dizer por que eles seriam um ótimo presente. O voo de ida é para o dia 24 de dezembro, e os ganhadores ainda serao anunciados. A campanha de divulgaçao é da MullenLowe – no comercial acima, a mãe da família segue à risca a tradiçao de só abrir os presentes de Natal na manhã do dia 25, mesmo sabendo que é o filho quem está sentado à mesa embalado como se fosse um. ;-) Via Creativity.

