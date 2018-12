Pica-Pau ganha novos episódios depois de 16 anos, visita o Brasil pela 1ª vez

O canal do YouTube ‘Pica-Pau em Português‘ ganhou, nessa 2ª feira, uma nova série do personagem Pica-Pau. Criados pela Universal Pictures International e pela Universal 1440 Entertainment, os 10 novos episódios sao os mais recentes do Pica-Pau – 46 anos após os últimos desenhos animados clássicos terem sido lançados e 16 anos depois das 3 temporadas modernas. Pela 1ª vez, o personagem viaja ao Brasil – 2 episódios mostram cenas do Rio de Janeiro e das Cataratas do Iguaçu.

