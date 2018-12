Projeto quer criar biblioteca com livros que foram levados às urnas

Lembra que, no último dia 28 de outubro, muita gente decidiu votar com um livro na mao? Inspirado nesse movimento surgiu ‘O Livro Que Levei‘, projeto que pretende criar uma biblioteca formada exclusivamente pelos livros que foram levados às urnas no 2º turno dessas eleiçoes. A ideia é que qualquer pessoa interessada possa se tornar membro e ter acesso a todas as obras do acervo – o livro escolhido pelo usuário será enviado para sua casa e deve ser devolvido no período de 3 meses. O projeto está em busca de financiamento coletivo no Catarse – saiba mais aqui.

