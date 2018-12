Carlos Henrique Schroder é escolhido Dirigente da Indústria de Comunicaçao no Caboré 2018

Representantes do mercado publicitário elegeram Carlos Henrique Schroder, diretor-geral da Globo (foto abaixo), o Dirigente da Indústria de Comunicaçao na ediçao 2018 do prêmio Caboré. Os vencedores foram anunciados em evento nessa noite de 4ª feira, 04 de dezembro, em Sao Paulo. Concorreram na mesma categoria Hugo Rodrigues, da WMcCann, e Ana Célia Biondi, da JCDecaux. Confira abaixo os vencedores nas demais categorias do prêmio (foto mais abaixo):

AGÊNCIA DE COMUNICAÇAO

Leo Burnett Tailor Made

(concorreram Africa e Grey)

PROFISSIONAL DE VEÍCULO

Monica Carvalho (Google)

(concorreram Herbert Zeizer, da Globosat, e Marcelo Pacheco, do Grupo RBS)

SERVIÇO DE MARKETING

In Loco

(concorreram Ideal H+K Strategies e Sapient AG2)

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO

Sylvia Panico (David)

(concorreram Carol Escorel, da Isobar, e Cris Pereira Heal, da FCB)

PROFISSIONAL DE PLANEJAMENTO

Gabriela Soares (Talent)

(concorreram Flávia Campos, da Artplan, e Gabriel Borges, da Ampfy)

PRODUÇAO

Vetor Zero

(concorreram Alice Filmes e Cine Cinematográfica)

PROFISSIONAL DE MÍDIA

Paulo Ilha (DPZ&T)

(concorreram Carla Gagliardi, da BETC/Havas, e Glaucia Montanha, da Y&R)

PROFISSIONAL DE CRIAÇAO

Keka Morelle (AlmapBBDO)

(concorreram Domenico Massareto, da Publicis, e Rafael Urenha, da DPZ&T)

VEÍCULO DE COMUNICAÇAO – PRODUTOR DE CONTEÚDO

UOL

(concorreram CBN e Fox)

VEÍCULO DE COMUNICAÇAO – PLATAFORMA DE MÍDIA

Eletromidia

(concorreram Twitter e Waze)

PROFISSIONAL DE MARKETING

Loredana Sarcinella (Samsung)

(concorreram Alexandre Bouza, de O Boticário, e Marina Daineze, da Vivo)

ANUNCIANTE

Magazine Luiza

(concorreram Renault e Santander)

Carlos Henrique Schroder, diretor-geral da Globo | Crédito: Fábio Rocha/Globo

Crédito: Eduardo Lopes/Maquinadafoto

