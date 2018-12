Redator da DPZ&T lança livro infantil – contra a intolerância religiosa

O redator Leandro Dolfini, da DPZ&T, e o ilustrador Leonardo Dolfini lançarao, na Livraria da Vila do Shopping Pátio Higienópolis, em Sao Paulo, o livro infantil “A Turma do Yoguim e o Vento – Um Conto de Amizade e Respeito pelas Diferenças”. O evento será no próximo sábado, dia 08 de dezembro, das 15:00 às 18:00. Essa é a 1ª obra dos irmaos e faz parte de um projeto contra a intolerância religiosa desenvolvido junto com o professor Wlad Pesciotto. O livro conta a história de Ganeshim, que recebe a inusitada visita do Senhor Vento enquanto está meditando. E aprende tudo o que o Senhor Vento viu e ouviu sobre o “Papai do Céu” pelos 4 cantos do mundo. “A intolerância, seja ela qual for, começa na falta de conhecimento da cultura e das crenças do outro. Quando vc se aproxima, deixando de lado seus ‘pré-conceitos’, curiosamente, vc se abre para o outro, assim como as crianças fazem”, comenta Leandro Dolfini sobre sua criaçao.

O ilustrador Leonardo Dolfini e o redator Leandro Dolfini

