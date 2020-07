Portugal | Máscaras, férias, turismo e a quarentena no verao dos excluídos

Parece incrível, entramos no mês 5 da pandemia e ainda tem gente que teima em nao usar máscaras nos espaços fechados e ao ar livre. Nao vou nem analisar os porquês, a informaçao está em todas as mídias com os índices diários e devastadores do COVID-19 no Brasil e no mundo.

Aqui em Portugal o verao já chegou e estranhamente o que chamam de férias, turismo, Algarve e praia! Fronteiras da UE abertas, países considerados perigosos com entrada proibida – Brasil e Estados Unidos, entre outros – e agora mesmo a Inglaterra proibiu a entrada de portugueses.

Portugal foi excluído dos “corredores de viagens internacionais” com destinos turísticos que o Reino Unido vai abrir para permitir aos britânicos passarem férias sem cumprir quarentena no regresso. Portanto, portugueses que viajarem para lá também serao obrigados a fazer uma quarentena de 14 dias. Para muitos, o chá das 5 terá que ser adiado. Na cidade dos pastéis de nata está tudo preparado para receber os turistas, mas, pelo que andei a observar, Lisboa ainda está na janela esperando por dias melhores. Usem máscaras e protejam-se das más notícias.

Em tempo – ao que tudo indica, o primeiro-ministro de Portugal nao gostou de ver o seu país na lista dos excluídos pelo Reino Unido, veja tuite abaixo.

Which is the safest place to stay?

You are welcome to spend a safe holiday in Algarve!#UK #visitportugal pic.twitter.com/2xZzddlzVy — António Costa (@antoniocostapm) July 3, 2020

