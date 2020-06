COVID-19 | Presidente de Portugal dá aula de cidadania para crianças na TV

Desde ontem estava sendo anunciada a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no projeto de ensino à distância #EstudoEmCasa em um dos canais da RTP, a televisao pública do país. O prometido foi cumprido e às 13:30 entrou no ar o professor Marcelo, como é conhecido pelos seus ex-alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde também estudou e deu aulas por mais de 40 anos. Na lista de antigos alunos consta o nome do atual primeiro-ministro de Portugal, António Costa. A parceria atual, apesar de serem de partidos políticos diferentes, provavelmente traz uma certa dose de respeito e amizade que vem do tempo dos bancos da universidade. A aula de hoje de cidadania para crianças, os futuros jovens cidadaos do país, teve como tema “as liçoes da pandemia” e como o comportamento de cada um pode ajudar para o bem estar de todos. Nota 10!

O projeto #EstudoEmCasa é uma parceria entre o Ministério da Educaçao e a RTP para a produçao de conteúdos televisivos dirigidos aos alunos do 1.º ao 9.º anos de escolaridade, que estao sem aulas presenciais neste período de pandemia de COVID-19.

