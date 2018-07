Portugal | Nova norma da Uniao Europeia para visitar ‘o melhor destino europeu’

Mais uma vez e pelo 2º ano consecutivo, Portugal continua a marcar pontos e títulos – o de ‘melhor destino europeu’ – e muito prestígio no World Travel Awards, o chamado ‘Oscar’ do turismo mundial. Para completar a longa lista de prêmios distribuídos por vários locais no continente e nas ilhas, na competiçao por votos, a capital Lisboa foi eleita a Melhor Cidade Destino da Europa, à frente de Amsterdam, Barcelona, Londres, Paris, Roma e Veneza. Turismo chama gente e gente da Europa e de todo o mundo… Mas uma nova norma começou a valer para os desavisados turistas de 1ª viagem, e nao só, que pretendem chegar ao continente europeu – “um novo sistema obrigará aos viajantes que nao precisam de visto para entrar na Uniao Europeia a obter autorizaçao. Vamos ficar a saber quem quer entrar na UE antes que cheguem à fronteira. Assista ao vídeo para saber mais”, avisa o Twitter do Parlamento Europeu, veja abaixo. Recado dado e boa viagem.

